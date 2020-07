Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwoch um 19.30 Uhr rangiert eine PKW-Fahrerin im Bereich der Beethovenallee 27. Bei diesem Vorgang fährt sie rückwärts gegen ein kurzzeitig auf dem Gehweg abgestelltes Kleinkraftrad und verlässt die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Polizei. Eine auf dem Kleinkraftrad sitzende 17-jährige Altenwalderin fällt mit diesem zu Boden, wird jedoch nicht verletzt. Am Kleinkraftrad entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden, Tel. 04721 - 5730.

