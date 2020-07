Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raum Elbe-Weser und darüber hinaus: Überregional Zeugen nach Brand in Bülkau gesucht

Cuxhaven (ots)

Am 21.05.2020, gegen 23:10 Uhr, wurde in Bülkau in der Straße Sprenge an der dortigen Kreuzung (Bülkau - Kehdingbruch bzw. Osterbruch - Cadenberge, mit "STOP"-Schildern) der Brand eines Einfamilienhauses entdeckt.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Das Haus wurde vollständig zerstört. Während der Löscharbeiten musste ein Bagger hinzugezogen werden, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern (die NEZ berichtete).

Brandentdecker waren u.a. eine Frau und ein Mann, die mit einem Pkw, mutmaßlich dunkler oder grauer Kombi, an der Brandstelle vorbeikamen, auf der Straße in Richtung Cadenberge anhielten und zusammen mit einem hinzugekommenen Nachbarn Nachschau hielten.

Bislang hat sich das gesuchte Paar nach Zeugenaufruf in der örtlichen Presse nicht bei der Polizei Cuxhaven gemeldet. Bei dem Paar mit dem PKW handelte es sich nicht, wie anfangs berichtet, um ein Ehepaar aus dem benachbarten Kehdingbruch.

Möglicherweise handelt es sich beim gesuchten Paar um Tagesgäste aus dem Elbe-Weser-Raum, die im Raum Cuxhaven unterwegs waren. Zur Erinnerung: Donnerstag, der 21.05.2020, war ein Feiertag, Himmelfahrt.

Das gesuchte Paar sowie weitere Zeugen, die noch nicht durch die Polizei kontaktiert wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven unter 04721 - 5730 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

KHK Uwe Sandrock

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell