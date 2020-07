POL-CUX: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der A 27++Akkus an zwei Pedelecs herausgebrochen, 3100 Euro Schaden++Fahrräder gestohlen++

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der A 27

Geestland-AS Neuenwalde. Am Dienstag gegen 10:05 Uhr beabsichtigt eine 50-jährige Nordholzerin mit ihrem Pkw Mercedes SLK die Autobahn 27 in Neuenwalde in Fahrtrichtung Walsrode aufzufahren, als ein unbekannter schwarzer Sportwagen vom Hauptfahrstreifen nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Neuenwalde kommt. Um eine Kollision zu verhindern leitet die Fahrzeugführerin eine Gefahrenbremsung ein, verliert dabei schließlich die Kontrolle über ihren Mercedes und schleudert in die Mittelschutzplanke. Das verunfallte Auto kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der unbekannte Verursacher entfernt sich unerkannt von der Unfallstelle. Personen werden glücklicherweise bei der Kollision nicht verletzt.

Der Mercedes wird bei dem Unfall erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen wird das Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743-9280, zu melden.

Akkus an zwei Pedelecs herausgebrochen, 3100 Euro Schaden

Cuxhaven. Unbekannte brachen am Sonntag zwischen 07.00 und 10.00 Uhr in der Duhner Strandstraße an einem Pedelec den Akku heraus und entwendeten diesen. Der Schaden beträgt 2100 Euro.

Zwischen 08.00 und 10.00 Uhr wurde in der Wolksermarsch der Akku eines Pedelecs herausgebrochen und entwendet. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

Fahrräder gestohlen

Cuxhaven. Am Montag zwischen 07.30 und 11.00 Uhr wurde an der Altenwalder Hauptstraße vor einer Arztpraxis ein verschlossenes Mountainbike, Bulls Pulsar Cross, im Wert von 300 Euro und zwischen 11.00 und 12.15 Uhr in der Brahmsstraße ein verschlossenes Herrenfahrrad, Stevens Corvara, im Wert von 599 Euro entwendet.

