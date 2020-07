Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf zu einem Brand im Wernerwald

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwoch, dem 24. Juni 2020 um ca. 15:00 Uhr, wurde durch einen Radfahrer im Wernerwald ein Entstehungsbrand im Unterholz entdeckt und umgehend an die Feuerwehr weitergemeldet.

Zum Zeitpunkt des Brandes herrschten bereits eine längere Trockenphase sowie deutlich spürbarer Wind vor. Nur durch die frühe Entdeckung und die schnelle Alarmierung der Feuerwehr konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden. (die Cuxhavener Nachrichten berichteten am 25.06.2020)

Der Brandort liegt im östlichen Teil des Wernerwalds, in dem Waldstück zwischen dem Waldweg in der Verlängerung der Straße "Am Lohmsmoor", dem Waldweg in der Verlängerung "Am Sande", der Straße "Achtern Kugelfang (Verlängerung Lerchenweg) sowie der Straße "Berenscher Weg". 53.8554 Nord und 8.6169 E

Geo-Koordinaten 53.8554, 8.6169

Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Brandursache , zu Personen oder Fahrzeugen in dem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721 / 5730 zu melden.

