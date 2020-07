Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Laube aufgebrochen++Nachts Scheiben eingeschlagen

Cuxhaven (ots)

Laube aufgebrochen

Cuxhaven. In der Nacht zum gestrigen Sonntag wurde in einem Kleingarten am Lehfeld die Tür einer Laube aufgebrochen und diese betreten. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro.

Nachts Scheiben eingeschlagen

Wanna. Sonntagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 02.10 Uhr, wurde durch eine unbekannte Person in Wanna in der Straße Reiherholz der Dachboden eines Stalls betreten. Danach wurde die Glaseinfassung der Tür zerstört. Zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr wurde im Nachbarhaus die Glaseinfassung der Eingangstür zerstört. Es ist zu vermuten, dass es sich um denselben Täter handelt, der die Tatorte möglicherweise Richtung Ahlen-Falkenberg verlassen hat. Die Schadenshöhe beträgt ca. 900 Euro.

