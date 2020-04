Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Exhibitionist aufgetreten

Neuenkirchen (ots)

Am Montagmittag (20.04.2020) hat sich am Offlumer See ein Exhibitionist einer jungen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Die Frau joggte am Mittag gegen 13.00 Uhr entlang des Sees. Sie hatte in der Nähe der Schützenstraße die Straße Am Offlumer See überquert und lief entlang der alten Bahntrasse. Dort bemerkte sie nach gut 20 Metern einen etwa 30 Jahre alten, der auf einer Parkbank saß. Der Unbekannte sprach die Frau offensichtlich unter einem Vorwand an. Nachdem die Frau ihm die gewünschte Wegbeschreibung gegeben hatte, kam ihr die Situation sehr komisch vor und sie wollte ihren Weg schnell fortsetzten. Der Mann hatte sich entblößt und zeigte sich in schamverletzender Weise. Beschreibung des Anfang 30 Jahre alten Mannes: Er war etwa 180 cm groß, leicht untersetzt, hatte dunkles Haar, einen schwarzen Vollbart, trug eine dunkle Sonnenbrille und eine dunkle Baseballmütze, eine dunkle, kurze Hose ähnlich einer Bade-Short. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

