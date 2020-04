Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Diebstahl/Sachbeschädigung

Lotte (ots)

Auf dem Gelände der Grundschule an der Straße Am Herrengarten in Wersen haben sich am vergangenen Wochenende ungebetene Gäste aufgehalten. Am Montagmorgen (20.04.2020) um 07.00 Uhr hatte der Hausmeister der Schule den Vorfall bemerkt und sich unmittelbar mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Vor Ort zeigte er den Beamten, was unbekannte Täter dort angerichtet hatten. Er konnte den Beamten auch mitteilen, dass am Freitagabend (17.04.2020), gegen 18.30 Uhr, an der Schule noch alles in Ordnung war. Die unbekannten Personen hatten im rückwärtigen Bereich der Schule eine Holzgartenhütte aufgebrochen, indem sie die Tür aus der Verankerung drückten. Aus der Hütte entwendeten sie mehrere der dort gelagerten Spielzeuge und -geräte. Einige Spielzeuge wurden im Bereich des Schulhofes wieder aufgefunden. Wie viele die unbekannten Personen mitgenommen haben, steht noch nicht fest. An dem Schulgebäude wurden verschiedene Graffiti-Schmierereien festgestellt. Die unbekannten Farbsprayer hatten an der Fassade sowie an der Rückseite der Schule Buchstaben und Zeichen aufgesprüht, teilweise in größerem Ausmaß. Die Schäden hier bzw. die Kosten für die Reinigung der Wände werden auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei Ibbenbüren bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

