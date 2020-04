Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonnenbrand

Rheine (ots)

Am späten Montagabend (20.04.2020), um 22.55 Uhr, haben Passanten am Marktplatz eine Rauchentwicklung bemerkt. Sofort informierten sie die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die dort eintreffenden Polizeibeamten fanden in Höhe der Marktstraße 16 zwei stark verbrannte Mülltonnen. Diese waren durch einen Zeugen mit einem Handfeuerlöscher gelöscht worden. Die Feuerwehr Rheine löschte das Feuer endgültig ab. Hinweise zur Brandursache oder zu einer Person, die mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen könnte, liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Die Schäden an der gelben 240-Liter Tonne sowie der 120 Liter Bio-Tonne betragen mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte untere Telefon 05971/938-4215.

