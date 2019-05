Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am 25.05.19, gegen 00:22 Uhr, meldet eine Passantin der Polizei einen Brand auf einem Privatgrundstück in Bad Zwischenahn, OT Rostrup, direkt neben dem Gelände der Grundschule. Nach Angaben der Einsatzkräfte habe dort ein Laubhaufen und eine Tanne gebrannt, die von der FFW Bad Zwischenahn gelöscht wurden. Gebäude und Personenschaden sind nicht entstanden. Brandursache ist ungeklärt. Am 25.05.19, gegen 16:55 Uhr, wird der Polizei in Bad Zwischenahn ein betrunkener Radfahrer gemeldet, der die Ortsmitte befahren hat und dabei umgefallen ist. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,8 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell