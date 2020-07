Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher stehlen Schmuck ++ Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Cuxhaven (ots)

Einbrecher stehlen Schmuck

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (09.07.2020) ist es in der Zeit zwischen 07.05 Uhr und 12.45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg in Cuxhaven gekommen. Die bisher unbekannten Täter machten sich an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen und konnten so in das Haus eindringen. Dort durchsuchten sie die Räume nach geeignetem Diebesgut und konnten schließlich diversen Schmuck entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern, sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich unter 04721-5730 an die Polizei Cuxhaven oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Geestland/Bad Bederkesa. Am Donnerstagnachmittag (09.07.2020) gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Geestland einen Autofahrer in Bad Bederkesa, Altes Feld. Während der Kontrolle stellten die Beamten Drogenbeeinflussung bei dem 37-jährigen Bremerhavener fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

