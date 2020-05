Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200508.1 Hochdonn: Frachtschiff kollidiert mit Fähre

Hochdonn (ots)

Am heutigen Morgen hat sich auf dem Nordostseekanal in Höhe Hochdonn ein Seeunfall ereignet, bei dem erhebliche Sachschäden entstanden sind. Die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 08.00 Uhr querte die Hochdonner Kanalfähre den NOK aus Richtung Norden kommend. Vermutlich aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse durch starken Nebel kollidierte die Fähre mit dem Heck des unter niederländischer Flagge fahrenden Frachters "Scheldebank", der in Richtung Kiel unterwegs war und Vorrang hatte. An der Fähre entstand infolge des Zusammenstoßes hoher Sachschaden, der sich aktuell noch nicht beziffern lässt. Personen und Fahrzeuge, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Fähre befanden, blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unversehrt. Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft erhielt von dem Vorfall Kenntnis und erteilte für den Frachter ein Auslaufverbot ab Kiel bis zur Klassenbestätigung. Aktuell befindet sich die "Scheldebank" auf der Reise in die Landeshauptstadt. Aussagen zu den Beschädigungen an dem Schiff lassen sich derzeit noch nicht treffen.

Die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers haben die Seeunfallermittlungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang bitten sie, dass sich die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Fähre aufgehalten haben, unter der Telefonnummer 04852 / 9000 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell