Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200507.5 Bekdorf: Unfall - vermutlich unter Alkoholeinfluss

Bekdorf (ots)

In der Nacht zu heute ist ein junger Mann mit seinem Auto in Bekdorf verunglückt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus - vermutlich war der 20-Jährige alkoholisiert.

Gegen 01.00 Uhr war der aus dem Kreis Steinburg Stammende mit einem Audi auf der Hauptstraße in Richtung Itzehoe unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf einen Erdwall, überschlug sich, touchierte einen Laternenmast und kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug verließ der Unfallfahrer eigenständig, verlor später jedoch das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. Hier entnahm ein Arzt dem Fahrer auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe, weil mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der 20-Jährige alkoholisiert war.

An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, an dem Mast beläuft sich der Schaden auf etwa 3.000 Euro.

Ob der Unfallfahrer tatsächlich angetrunken war, bleibt abzuwarten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Merle Neufeld

