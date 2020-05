Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200507.2 Heide: Unfallbeteiligter ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Heide (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich in Heide ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem einiger Sachschaden entstand. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war einer der Beteiligten nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem stand er unter Drogeneinfluss.

Um 14.20 Uhr war ein 69-Jähriger auf der Mühlenstraße in Richtung der Blumenstraße unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in die Blumenstraße abzubiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Fahrer eines Hyundais, der auf der Blumenstraße in Richtung Süderstraße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, an beiden Wagen entstand Sachschaden.

Bereits während der Unfallaufnahme räumte der 32-jährige Fahrer des Hyundais ein, keinen Führerschein zu besitzen - der war ihm bereits 2008 entzogen worden. Zudem deuteten körperliche Anzeichen darauf hin, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein durch den Nordfriesen absolvierter Drogenvortest verlief positiv, so dass sich der Beschuldigte einer Blutprobenentnahme stellen musste. Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen verantworten müssen.

