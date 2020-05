Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200506.6 Wacken: Unfall unter Alkoholeinfluss

Wacken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs, der sich am Dienstag in Wacken ereignet hat, hat sich der einzige Insasse schwere Verletzungen zugezogen. Er dürfte unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Um 16.00 Uhr war ein 52-Jähriger in einem Volkswagen auf der Schenefelder Straße in Richtung Schenefeld unterwegs. In Höhe des rückwärtigen Grundstücks Gehrn 5 geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte etwa zehn Meter eine Böschung hinunter und kam auf dem Dach liegend auf einem Grundstück zum Stillstand. Ersthelfer bargen den Verunglückten aus dem Auto, ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Noch vor dem Transport dorthin nahmen Einsatzkräfte Atemalkohol bei dem Unfallfahrer wahr, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 52-Jährigen anordneten.

Den VW, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, barg ein Abschleppunternehmen. An einem Zaun verursachte der Beschuldigte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ob und wie stark der aus dem Kreis Steinburg Stammende alkoholisiert war, wird die Untersuchung der Blutprobe ergeben müssen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Merle Neufeld

