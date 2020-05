Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200506.4 Eggstedt: Mit entwendeten Kennzeichen unterwegs

Eggstedt (ots)

Nicht zum ersten Mal ist das Fahrzeug eines Itzehoers mit entwendeten Kennzeichen aufgefallen. Gestern entdeckte eine Streife den Wagen in Eggstedt und fertigte eine Anzeige gegen den Fahrzeughalter.

Gegen 23.30 Uhr stellten Burger Beamte einen ihnen bekannten BMW auf einem Grundstück in der Hauptstraße fest. Nachdem der Halter bereits in der Vergangenheit mehrfach falsche Kennzeichen an dem stillgelegten Wagen montiert hatte, checkten die Einsatzkräfte die Heider Schilder. Sie waren als gestohlen gemeldet, so dass die Polizisten sie abschraubten und sicherstellten.

Da der Verdacht nahelag, dass der 20-jährige Fahrzeugeigentümer mit dem noch warmen Wagen zuvor unterwegs gewesen ist, fertigten sie gegen ihn eine Strafanzeige wegen der Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ob der Beschuldigte die Kennzeichen auch entwendet hat, bleibt zu klären.

