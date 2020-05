Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200506.1 Horst: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Horst (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte eine Scheibe einer Kirche in Horst zerstört und damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, begaben sich die Täter zu der Kirche der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Jürgen in der Bahnhofstraße. Auf unbekannte Weise beschädigten sie ein Segment einer Fensterscheibe in einiger Höhe.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 melden.

Merle Neufeld

