Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200505.4 Landscheide: Brand eines Schuppens

Landscheide (ots)

Aktuell noch laufen die Restlöscharbeiten der Feuerwehr nach dem Brand eines großen Schuppens in Landscheide. Nach ersten Erkenntnissen geht die Itzehoer Kripo von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Gegen 10.00 Uhr ging in der Flethseer Straße ein in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wohngebäude stehender Schuppen in Flammen auf. Menschen und Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, das Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte verhindert werden. In der Halle waren unter anderem ein Segelboot und Baumaschinen beherbergt. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernimmt die Itzehoer Kripo.

Merle Neufeld

