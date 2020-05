Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200505.1 Pahlen: Autofahrer pustet mehr als drei Promille

Pahlen (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat eine Streife am Sonntag in Pahlen die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufgedeckt. Der Autofahrer war mit mehr als drei Promille mit dem Wagen unterwegs, er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 16.40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann, der mit einem Audi das Tankstellengelände in der Schulstraße verlassen haben sollte. An der Halteranschrift trafen Beamte sowohl auf den Zeugen als auch auf den Beschriebenen, der seinen Wagen mittlerweile verlassen hatte und vor dem Haus auf einer Bank saß. Er war merklich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 3,11 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 42-Jährigen an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Ob der Beschuldigte überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, ließ sich vor Ort nicht abschließend klären.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell