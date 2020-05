Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200504.6 Heide: Betrunken auf dem Rad unterwegs

Heide (ots)

Am Sonntagmorgen hat eine Streife in Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als zwei Promille in Schlangenlinien auf einem Fahrrad unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Nachdem die Polizei im Zuge eines Einsatzes mit einem stark alkoholisierten 32-Jährigen zu tun hatte, griffen die Beamten denselben Mann um 10.30 Uhr fahrenderweise auf einem Rad in der Stiftstraße auf. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 2,23 Promille, woraufhin die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem nahmen die Beamten dem Heider ein Messer ab, das er unerlaubt mit sich führte.

Der Radler muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Merle Neufeld

