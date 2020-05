Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200506.3 Itzehoe: Mann beleidigt Polizisten

Itzehoe (ots)

Dienstagabend waren Beamte in Itzehoe eingesetzt, nachdem Passanten einen betrunkenen Mann mit Messer und Baseballschläger gemeldet hatten. Die Einsatzkräfte nahmen dem Herrn die Waffen ab und ernteten zahlreiche Beschimpfungen.

Kurz vor 23.00 Uhr fuhren zwei Streifen in die Edendorfer Straße, weil sich dort eine bewaffnete Person aufhalten sollte. Die Polizisten trafen vor Ort auf einen ihnen nicht unbekannten Itzehoer, der deutlich alkoholisiert war. Sie stellten bei ihm ein Messer und einen Baseballschläger sicher und mussten im Zuge dessen diverse laute Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten durch den 30-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte den Mann schließlich in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,25 Promille, die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem als Drogenkonsument Bekannten an. Da der Beschuldigte nach ärztlicher Begutachtung für nicht gewahrsamsfähig erklärt wurde, kam er in ein Krankenhaus.

Der Itzehoer wird sich nun wegen der Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

