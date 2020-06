Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Ehrstädt: Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Sinsheim/RNK (ots)

Ein 19-jähriger Dacia-Fahrer war am frühen Mittwochabend von Ehrstädt in Richtung Grombach unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache gegen 18.20 Uhr auf der Kreisstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Er wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

