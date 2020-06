Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Bei Schlägerei Stichverletzung erlitten

Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht Zeugen einer Schlägerei am Dienstag gegen 00:30 Uhr in der Tiergartenstraße im Stadtteil Neuenheim. Vor einer dortigen Shisha-Bar gerieten offenbar mehrere Personen in Streit, wobei einer der Beteiligten eine Stichverletzung im Oberschenkel davontrug, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Es ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, durch wen die Stichverletzung verursacht worden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 06221/4569-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell