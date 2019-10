Feuerwehr Bochum

FW-BO: Chlorgasaustritt in Dahlhausen

Um 12.30 Uhr am gestrigen Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrstoff-Einsatz an die Köllerholz-Schule in Dahlhausen gerufen. Nach dem Abladen von einem Lkw stürzten mehrere 25 l Kanister mit Natronbleiche von einer Transportpalette. Drei Kanister schlugen Leck und es kam zu einem Austritt von Chlorgas auf dem Schulhof. Die Schüler befanden sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude und verblieben dort. Die Feuerwehr sicherte in Schutzanzügen unter Atemschutz die beschädigten Kanister in einem Spezialbehälter. Danach wurde der betroffene Bereich großflächig mit Wasser gespült, anschließende Messungen waren negativ. Verletzt wurde niemand und der Schulhof konnte wieder freigegeben werden. Vor Ort waren 35 Einsatzkräfte aller drei Feuerwachen und der Löscheinheit Brandwacht, um 15:30 Uhr war der Einsatz beendet.

