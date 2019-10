Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Lohne - Jogger von Hund gebissen

Lingen/Lohne (ots)

Am Dienstag vergangener Woche ist es im Lohner Sand zu einem Beißunfall mit einem größeren weißen Hund gekommen. Das nicht angeleinte Tier hatte einem Jogger in die Kniekehle gebissen. Nachdem der Mann die Eigentümerin aufgefordert hatte, den, einem Schäferhund ähnlichen Vierbeiner anzuleinen, lief er weiter. Erst später wurden die Schmerzen so schlimm, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Eigentümerin des Hundes war etwa 30 Jahre alt, von normaler Statur und hatte mittelblondes, schulterlanges Haar. Sie war in Begleitung eines etwa dreijährigen Mädchens. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei Lingen zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell