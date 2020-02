Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Zwei Verhaftungen in Hamburgs Bahnhöfen innerhalb von 1,5 Stunden

Hamburg (ots)

Beamte der Hamburger Bundespolizei kontrollierten zunächst einen Mann im Bahnhof Altona, nachdem er ohne Fahrkarte mit der S-Bahn gefahren war. Dieser wurde mittels Haftbefehl gesucht. 1,5 Stunden später klickten erneut die Handfesseln: In der Wandelhalle des Hauptbahnhofs bettelte ein Mann in aggressiver Weise Reisende an. Auch er war zur Verhaftung ausgeschrieben, ferner bestand gegen ihn eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft zur Ermittlung des Aufenthaltsortes. In beiden Fällen wurden die Männer in Hamburger Haftanstalten überstellt.

Am 06.02.2020 gegen 15:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Altona einen 22-Jährigen aus Gaza. Zuvor war dieser Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Bahn ohne Fahrkarte in einer S-Bahn aufgefallen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 22-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde in eine Hamburger Haftanstalt überstellt, hier erwartet ihn eine Restfreiheitsstrafe von 5 Monaten.

Anschließend fiel den Beamten der Bundespolizei gegen 16:45 Uhr ein aggressiver Bettler in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs auf. Die Bundespolizisten kontrollierten ebenfalls diesen Mann. Auch er wurde mittels Haftbefehl gesucht, unter anderem in 47 Fällen nach Erschleichen von Leistungen. Auch er wurde einer Hamburger Haftanstalt zugeführt. Hier erwartet den 49-jährigen Deutschen eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr. Gegen ihn bestand ferner eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung dessen Aufenthaltsortes nach Hausfriedensbruch. Der wird wohl für die nächsten Monate in einer JVA zu finden sein.

