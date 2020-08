Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240820-692: 300 Meter Kupferkabel gestohlen

Nümbrecht (ots)

Zum Teil gerade frisch verlegtes Kupferkabel haben Unbekannte am Wochenende (22.8.2020, 07.00 Uhr bis 24.08.2020, 06.45 Uhr) an einer Baustelle im Bereich der Gouvieuxstraße gestohlen. Das zu Erschließungszwecken benötigte Kupferkabel war in einen Graben neben einer im Bau befindlichen Baustraße eingelegt und zum Teil bereits in das Erdreich eingelassen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

