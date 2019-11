Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Milchhäuschen - Bauwagen entwendet - Sachbeschädigung am Wasserkraftwerk - Diebstahl aus PKW - Räder entwendet

Crailsheim: Räder entwendet

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh wurden an einem PKW Audi SQ7, welcher auf dem Hof eines Autohauses in der Ludwig-Erhard-Straße stand, alle vier Aluminium-Gussräder in Titanoptik entwendet. Der Wert der Räder beläuft sich auf über 6200 Euro. Beim Diebstahl der Räder wurde zudem der Audi beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden ist. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. auf den Verbleib der entwendeten Räder nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Blaufelder Straße wurde am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 10:15 Uhr an einem PKW Mitsubishi das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend eine auf dem Beifahrersitz abgelegte weiße Stofftasche entwendet. Der Schaden am PKW wird auf etwa 500 Euro und der Wert des Diebesgutes auf etwa 50 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung am Wasserkraftwerk

Am Wasserkraftwerk in der Salinenstraße, auf Höhe Kocherquartier, wurden am Donnerstag gegen 01:15 Uhr zwei Türgriffe an den Außentoren beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 450 Euro. Zu oben genannter Zeit hielten sich vermutlich drei Männer, wobei einer davon lediglich mit einer Bade- oder Unterhose bekleidet war, in diesem Bereich auf. Diese Männer bzw. Personen die Hinweise auf diese Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Vellberg: Diebstahl aus Milchhäuschen

Am Donnerstag um 06:35 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe die Milchstation in der Ortstraße in Eschenau auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Automaten das Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise auf die Diebe, die eventuell mit einer silbernen Mercedes A-Klasse mit SHA-Kennzeichen vor Ort waren, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Obersontheim: Bauwagen entwendet

Zwischen dem 27.10.2019 und dem 01.11.2019 wurde im Gewann Wolfsberg ein dort abgestellter Bauwagen mit Holzwänden, verzinktem Blechdach und einer roter Deichsel im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Vermutlich wurde der Bauwagen mit einem Traktor abtransportiert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Bauwagens nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

