Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250820-691: Firmeneinbruch in Hermesdorf

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in die Werkstatt eines Reifenhändlers in der Industriestraße haben Unbekannte am Wochenende (22.08.2020, 12.30 Uhr - 24.08.2020, 08.00 Uhr) Werkzeuge sowie ein Laptop gestohlen. Die Täter hatten zwei Scheiben eines Rolltores eingeschlagen und kletterten anschließend in die Betriebsräume. Dort nahmen sie neben einem Laptop verschiedene Werkzeuge mit und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

