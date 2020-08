Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bei Rot über Ampel gefahren

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.08.2020, gegen 16.30 Uhr konnte die Streife der Polizei Bad Dürkheim einen Mercedes Fahrer feststellen, der in Bad Dürkheim in der Weinstraße Süd bei "rot" über die Ampel fuhr. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Mannes aus Deidesheim konnten drogentypisch Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten und an die Führerscheinstelle gesandt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

