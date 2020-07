Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 31.07.20

Gerolstein (ots)

Ereignis: Diebstahl eines Quad

Ort: Gerolstein, L 29, Höhe Buchenhof, Richtung Hillesheim

Zeit: 31.07.02.00 h

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Gerolstein, an der L 29, Höhe Buchenhof, ein Quad der Marke Bombardier, Farbe silber/schwarz gestohlen. Soweit bisher bekannt, wurde es von mehreren unbekannten Männern aus einem Carport hinausgeschoben. Anschließend kam ein länglicher weißer Transporter aus Richtung Gerolstein angefahren, dass Quad wurde dann dorthinein geladen. Zeitgleich näherte sich auch noch ein heller älterer VW Golf und hielt ebenfalls an. Anschließend fuhren die beiden Fahrzeuge weg, der Transporter Richtung Gerolstein und der VW Golf in Richtung Hillesheim.

Sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen, den Personen oder zu dem gestohlenen Quad werden an die Polizei Daun, 06592/96260 erbeten.

