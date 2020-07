Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Grabstein beschädigt

Lissendorf (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2020 wurde eine Beschädigung an einem Grabstein auf dem Friedhof der Ortschaft Lissendorf festgestellt. Bei der Beschädigung handelt es sich um den Schriftzug "Fucken", welcher an der rechten Seite des Grabsteins eingeritzt wurde. Der Tatzeitraum kann nicht weiter eingegrenzt werden. Bisher sind keine Beschädigungen an weiteren Grabsteinen bekannt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf ca. 1000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

