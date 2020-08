Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall in der Berliner Straße; Trickdieb bestiehlt Seniorin; 47 Jahre alter Mann beleidigt Rettungskräfte

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfall in der Berliner Straße

Leichte Verletzungen erlitt ein 15 Jahre alter Radfahrer, der am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der Jugendliche radelte zunächst auf dem Gehweg des Maurener Weg in Richtung der Berliner Straße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen befindet sich in der Berliner Straße ein Fußgängerüberweg. Diesen wollte der Radler nutzen, um die Berliner Straße zu überqueren. Mutmaßlich hielt er jedoch zuvor nicht an, sondern fuhr direkt auf den Zebrastreifen. Ein 56 Jahre alter Mitsubishi-Lenker, der die Berliner Straße von der Tübinger Straße kommend befuhr, konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Teenager wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Böblingen: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Eine 78 Jahre alte Seniorin wurde am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Enge Gasse in Böblingen Opfer eines Trickdiebs. Der Unbekannte sprach die Frau in gebrochenem Deutsch an. Die Wortfetzen, die er von sich gab, veranlassen die 78-Jährige zu vermuten, dass er Geld gewechselt haben möchte. Die hilfsbereite Seniorin holte ihren Geldbeutel hervor und wechselte die Münzen des Mannes in einen Geldschein um. Hierbei gelang es dem Täter knapp 100 Euro aus dem Scheinfach des Geldbeutels zu stehlen. Dies bemerkte die Frau kurze Zeit später bei einem Einkauf und verständigte die Polizei. Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hat dunkelbraune, kurze Haare. Der Mann trug ein kurzärmliges, blaues Hemd und eine dunkle Hose. Insgesamt war er gepflegt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen und bittet auch weitere Geschädigte sich zu melden.

Böblingen: 47 Jahre alter Mann beleidigt Rettungskräfte

Sie wurden gerufen, um sich um eine alkoholisierte Person zu kümmern, doch während ihres Einsatzes wurden die Rettungskräfte beleidigt, so dass sie schließlich sogar die Polizei alarmieren mussten. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen fuhr hierauf gegen 02.15 Uhr zu einer Bar in der Nähe der Kongresshalle in der Tübinger Straße in Böblingen. Vor und in der Bar befanden sich mehrere Personen, die alkoholisiert schienen. Die Stimmung war sehr aufgeheizt. Ein 48 Jahre alter Notarzt, zwei 42 und 35 Jahre alte Notfallsanitäter sowie eine 28-jährige Sanitäterin befanden sich ebenfalls vor Ort. Diese hatten sich zuvor um einen 31 Jahre alten Mann kümmern wollen, der wohl erheblich alkoholisiert war. Ein 47-Jähriger mischte sich ein und beleidigte die Einsatzkräfte, da er mit der Art und Weise der Behandlung offenbar nicht einverstanden war. Die umstehenden Gäste solidarisierten sich schließlich. Die eingetroffenen Beamten konnten die Situation beruhigen. Da es jedoch bereits der zweite polizeiliche Einsatz in der Bar innerhalb weniger Stunden war, wurde den verbliebenen Gästen ein Platzverweis erteilt. Dieser wurde durch mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch eine der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, durchgesetzt. Der 47-Jährige, der ebenfalls alkoholisiert war und sich äußerst unkooperativ verhielt, wird sich wegen Beleidigung verantworten müssen. Der 31-Jährige wurde im weiteren Verlauf durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen und musste bis Donnerstagvormittag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen bleiben.

