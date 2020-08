Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Abwasserschachtgitter aus Halterung gehoben; Herrenberg: Unbekannte versuchen in Juweliergeschäft einzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Jettingen-Unterjettingen: Abwasserschachtgitter aus Halterung gehoben

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen einen noch unbekannten Täter, der mutmaßlich in der Nacht zum Donnerstag in der Straße "Roggenäcker" in Unterjettingen ein Schachtgitter aus der Halterung hob. Das Gitter eines Abwasserschachts wurde anschließend so abgelegt, dass es noch oben weg stand. Ein 54 Jahre alter Opel-Lenker fuhr in der Folge dagegen. Ob ein Sachschaden an seinem Fahrzeug entstand, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032/2708-0 bei der Polizei zu melden.

Herrenberg: Unbekannte versuchen in Juweliergeschäft einzubrechen

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten in der Nacht zum Donnerstag in Herrenberg nach noch unbekannten Einbrechern. Diese hatten gegen 02.50 Uhr versucht mit Pflastersteinen die Front- sowie eine Seitenscheibe eines Juweliergeschäfts in der Bronngasse einzuwerfen. Eine Anwohnerin hatte zunächst dumpfe Schläge und schließlich die Alarmanlage des Geschäfts vernommen und sogleich die Polizei alarmiert. Die Steine durchbrachen das Glas nicht, so dass es den Täter nicht möglich war ins Innere des Geschäfts vorzudringen bzw. die Schaufensterauslage zu erreichen. Im Zuge der Fahndung konnten keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0 , entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell