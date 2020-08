Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeilicher Schusswaffengebrauch bei Festnahme von Tatverdächtigen

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge eines kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahrens sollten am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr im Bereich des Marstallcenters in Ludwigsburg zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Während einer der Verdächtigen festgenommen wurde, gelang seinem Komplizen die Flucht mit einem silberfarbenen Pkw in unbekannte Richtung. Dabei fuhr der Flüchtende einen Polizeibeamten an und verletzte ihn leicht. Bei dem Einsatz kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen aber niemand zu Schaden kam. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden ist, dauern derzeit noch an. In der Ludwigsburger Innenstadt kommt es dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

