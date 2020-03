Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Montag, 02.03.2020, ereignete sich um 19.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Autofahrer aus Köln die Schermbecker Landstraße befuhr und aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Straße Am Büschchen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stieß er gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und kam in einem Graben zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten 33-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

