Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen, Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle

Moers (ots)

Am Montag, den 02.03.2020,ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 48-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem PKW die Venloer Str., aus Richtung Krefelder Str. kommend, und wollte an der Einmündung Hülsdonker Str. vorbei seine Fahrt geradeaus in Richtung Neukirchen-Vluyn fortsetzen. Nach Angaben des Mannes fuhr ein PKW, der zuvor an der Einmündung Hülsdonker Str./Venloer Str. wartete, plötzlich auf die Venloer Str. auf. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, lenkte der 48-Jährige seinen PKW nach links und stieß mit dem PKW eines 73-jährigen Mannes, ebenfalls aus Neukirchen-Vluyn, zusammen. Dieser hatte sich auf der Gegenfahrbahn der Venloer Str. zum Linksabbiegen eingeordnet und musste verkehrsbedingt warten. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Männer sowie die 29-jährige Beifahrerin des 48-Jährigen schwer, aber nicht lebengefährlich verletzt und örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Der Fahrer des PKW, der dem 48-Jährigen die Vorfahrt nahm, entfernte sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Neukirchen-Vluyn, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen. Nähere Angaben zum Fahrer/Fahrerin bzw. zum flüchtigen Fahrzeug konnten bislang nicht erlangt werden. Beide durch den Unfall beschädigte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug/Fahrer/-in werden erbeten bei der Polizeiwache Moers unter der Tel.-Nr. 02841/1710.

