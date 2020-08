Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 7:30 Uhr, vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw zwei Fassadenelemente eines Abstellhäuschens für Mülltonnen in der Straße "Am Längenbühl" in Leonberg. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg ist für Zeugen unter Tel. 07152 605 0 zu erreichen.

