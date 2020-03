Polizeidirektion Kiel

POL-KI: Raubüberfall auf Tankstelle

Kiel (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 17:21 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Werftstraße 117. Unter Vorhalt eines Messer forderte der männliche Täter die Herausgabe des Geldes. Im Anschluss an die Tat wählte die Angestellte den Polizeiruf 110.

Nach Angaben der Angestellten betrat der maskierte Täter die Tankstelle, stürmte in den Kassenbereich und begab sich hinter den Verkaufstresen, wo er unter Vorhalt eines Messers von der Angestellten Geld forderte. Der Täter entwendete einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag und einzelne Packungen Tabak. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Ostring.

Die Einsatzleistelle alarmierte die Beamten des 4. Polizeireviers sowie umliegender Reviere. Die Fahndung nach dem Täter lief umgehend an, verlief aber erfolglos.

Laut Auskunft der Geschädigten war der männliche Täter ca. 18 Jahre alt, schlank, 170 cm - 172 cm groß und sprach fließend deutsch. Er trug Jeans sowie eine dunkle Jacke mit weißem Reißverschluss und einem Schulterbereich mit Kapuze in Tarnfarbe. Der Täter hatte schwarze Sneaker mit weißer Sohle an und war mit einem schwarzen Tuch maskiert.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter 0431-160 3333 zu melden, wenn sie Hinweise zum Täter geben können.

Julia Bunge

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel