POL-KI: 200306.2 Kiel: Seniorin Opfer eines Taschendiebstahls

Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter einer 72-Jährigen im Stadtteil Brunswik die Geldbörse gestohlen. Zuvor hatte er sie freundlich auf einen Fleck auf ihrem Mantel hingewiesen und ihr bei der Entfernung geholfen. Die Masche erinnert stark an die Taschendiebstähle einer Tätergruppierung, die bislang hauptsächlich auf dem Ostufer tätig war.

Dort kam es seit September zu über 70 Taschendiebstählen, die oft nach dem gleichen Muster abliefen. Freundliche junge Männer aus Nordafrika baten oftmals älteren Personen ihre Hilfe an, sei es beim Tragen der Einkaufstaschen oder machten die Opfer auf Flecken auf der Kleidung aufmerksam. Die Flecken hatten die Täter zuvor selbst verursacht.

Auch in diesem Fall dürfte der Täter gegen 15:30 Uhr in der Jungmannstraße selbst den Mantel mit Mayonnaise oder Joghurt verunreinigt haben, um die Frau anschließend auf die Flecken hinzuweisen. Ihren Angaben nach habe er ihr bei der Reinigung des Mantels geholfen. Anschließend bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse, die sich in der Handtasche befand, die am Rollator befestigt war.

Nach Angaben der 72-Jährigen soll der Mann etwa 30 bis 35 Jahre alt und 185 cm groß sein. Er soll braunes Haar und einen hellen Hauttyp haben, dunkel gekleidet gewesen sein und gebrochen deutsch gesprochen haben. Geflüchtet sei er auf einem schwarzen Fahrrad. Eine anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Im Bereich des 1. und des 2. Reviers, insbesondere Holtenauer Straße und Bergstraße sowie in der Innenstadt, wird derzeit eine Häufung gleichartiger Taten festgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter zu der gleichen Gruppierung gehören, die bislang auf dem Ostufer tätig war.

Die Polizei rät zur Vorsicht, sollten Sie von auffällig freundlichen Personen angesprochen werden. Auch Personen, denen solch ein Verhalten auffällt, sollten über 110 die Polizei informieren.

