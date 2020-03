Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200306.1 Kiel: 56-Jähriger nach Streitigkeiten durch Messer verletzt

Kiel (ots)

Am Donnerstagabend gerieten um 19:40 Uhr in einem Supermarkt in der Holtenauer Straße (zwischen Waitzstraße und Schauenburger Straße) zwei männliche Personen in Streit. In dessen Verlauf ging einer der Beteiligten mit Fäusten und Fußtritten auf sein Gegenüber los, zog ein Taschenmesser und verletzte den Mann am Oberschenkel.

Der 37-jährige Beschuldigte rempelte den später Geschädigten zunächst zwei Mal an, woraufhin sich ein Streit und eine körperliche Auseinandersetzung entwickelten. Der Beschuldigte verletzte sein Gegenüber mit einem Taschenmesser. Er alarmierte nach der Tat selbst die Polizei über den Polizeiruf 110.

Die Einsatzleitstelle entsendete mehrere Streifenwagen des 1. Polizeireviers zum Ort des Geschehens, wo beide beteiligten Männer angetroffen werden konnten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 0,85 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Außerdem folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung. Das Taschenmesser wurde sichergestellt.

Der 56-jährige Geschädigte kam in ein Kieler Krankenhaus.

Gegen den 37-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Julia Bunge

