Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200304.1 Kiel: Polizist gibt Hinweis, eine Person vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

Am Dienstagvormittag um 10:39 Uhr erkannte ein Polizeibeamter des Polizeibezirksreviers, der privat unterwegs war, in der Saarbrückenstraße den Fahrer eines Daimler-Benz, von dem er wusste, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Beamte meldete sich daraufhin beim Polizeiruf 110.

Der Polizist folgte dem Fahrzeug. Die Einsatzleitstelle alarmierte Beamte des 3. Polizeireviers und teilte diesen mit, dass das am PKW angebrachte Kennzeichen zudem als gestohlen gemeldet wurde. Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hasseer Straße stellte der Fahrer den PKW ab und ging mit seinen zwei Beifahrern in das Kaufhaus. Im weiteren Verlauf trafen die Beamten des 3. Polizeireviers die Personen an und kontrollierten den Fahrer. Es handelte sich um einen 43-Jährigen, der auch tatsächlich keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem ergab sich der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum.

Bei der Durchsuchung des Daimler fanden die Beamten Betäubungsmittel auf. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Des Weiteren entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten das gestohlene Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sicher.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der Mann muss sich jetzt strafrechtlich verantworten, weil er ohne Fahrerlaubnis fuhr. Auch werden Ermittlungen aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung geführt.

Julia Bunge

