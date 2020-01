Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gartenlaubenbrand in Röbel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel (ots)

Am 12.01.2020, gegen 04:30 Uhr, ging bei der Polizei über die Rettungsleitstelle die Mitteilung zu einem Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Sonnenblick e.V. Röbel" in der Ortschaft Röbel in der Warener Chaussee ein. Beim Eintreffen der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr aus Röbel, welche mit 8 Kameraden vor Ort waren, bestätigte sich der Brand . Am genannten Ort brannte ein zu einer Laube umgebauter Bauwagen in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten erwiesen sich als besonders schwierig. Auf Grund der schmalen Zuwegung musste erst eine längere Schlauchverlegung aus der Schulstr. über die Warener Chaussee sowie den Lidl-Parkplatz erfolgen, um eine Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Unterstützung gewährten Kameraden der Freiwillige Feuerwehr aus Waren. Durch den Brand wurde die Laube vollständig zerstört. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von 3000,-Euro entstanden. In einem Nachbargarten wurde die Eingangspforte und Dachpappe eines Geräteschuppens durch die Flammen beschädigt. Die Brandursache ist derzeitig ungeklärt. Eine Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu übernommen.

