POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der Landstraße 21 in der Nähe von Niepars im LK Vorpommern-Rügen

Am 11.01.2020 gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der L 21, in der Nähe von Niepars ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der Unfallhergang stellt sich gegenwärtig wie folgt dar. Der 59-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf befuhr zusammen mit seinen drei weiteren Insassen die L21 aus Richtung Niepars kommend in Richtung Jakobsdorf. Im Ausgang einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 51 und 22 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung mittels RTW ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Greifswalder Klinikum geflogen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergung musste die L21 für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000,-Euro.

