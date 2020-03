Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200306.3 Kiel: Personalienfeststellung endet mit Widerstand

Kiel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtete um 01:10 Uhr ein aufmerksamer Bürger, wie sich eine männliche Person in der Blitzstraße verdächtig an einem Fahrzeug zu schaffen machte und wählte den Polizeiruf 110.

Der Anrufer gab eine Personenbeschreibung ab und teilte mit, dass die Person am Türgriff eines PKW gerüttelt und sich abgeduckt habe, als sie von ihm erblickt worden sei. Die Einsatzleitstelle entsendete daraufhin Beamte des 4. Polizeireviers.

Die Polizeibeamten kontrollierten eine männliche Person, auf welche die Beschreibung passte, im Durchgang zu einem Hinterhof in der Blitzstraße. Der Mann verweigerte die Herausgabe seines Personalausweises und versuchte, sich der Kontrolle durch Weggehen zu entziehen. Die Beamten hielten ihn fest, wobei der Mann versuchte, sich loszureißen und Widerstand leistete. Auch beleidigte er die Beamten mehrfach.

Die Beamten nahmen den 49-Jährigen in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Ein 23-jähriger Polizeibeamter erlitt bei dem Widerstand leichte Verletzungen. Er blieb dienstfähig.

Gegen den 49-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Beleidigung ein.

