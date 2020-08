Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streit unter Eheleuten eskaliert; Brand mehrerer Abfallcontainer

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Streit unter Eheleuten eskaliert

Am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, eskalierte in der Ludwigsburger Stadtmitte ein Streit unter Eheleuten. Der 30 Jahre alte Mann und die 26-jährige Frau gerieten aufgrund privater Probleme in Streitigkeiten. In der Körnerstraße griff der 30-Jährige seine Frau mit einem Küchenmesser an. Der gemeinsame achtjährige Sohn versuchte den Vater abzudrängen. Der Mann ließ zunächst von seiner Frau ab, begann dann jedoch sie zu würgen. Ein 54 Jahre alter Passant kam der 26-Jährigen zur Hilfe und stieß den 30-Jährigen weg, der sogleich die Flucht ergriff. Weitere Zeugen konnten den Flüchtenden teilweise verfolgen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Dies blieb jedoch ohne Ergebnis. Die leicht verletzte 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus und anschließend zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der 30-Jährige durch Beamte des Polizeipräsidiums Aalen an seiner Wohnanschrift im Rems-Murr-Kreis festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Er muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Brand mehrere Abfallcontainer

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am frühen Mittwochmorgen in die Eduard-Spranger-Straße in Eglosheim aus, nachdem es im Bereich einer Abfallsammelstelle eines Mehrfamilienhauses aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen war. Das Feuer wurde kurz vor 04.00 Uhr entdeckt. Die eingesetzten zehn Wehrleute, die mit drei Fahrzeugen angerückt waren, hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Trotzdem brannten mehrere Müllcontainer und -tonnen nieder. Darüber hinaus wurden Fahrräder und durch die Hitzeentwicklung mindestens ein PKW beschädigt, der im Nahbereich abgestellt war. Es dürfte ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, das durch die Rauchentwicklung stark belastet war, mussten ihre Räume für die Dauer der Maßnahmen räumen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Anwohner hatten im Zuge des Brandgeschehens Knallgeräusche vernommen. Die bisherigen Ermittlungen weisen darauf hin, dass sich im Abfall Spraydosen befanden, die aufgrund des Feuers zerplatzten. Die Ermittlungen dauern an. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell