POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg/Tübingen/Albstadt: Bandendiebstahl und Hehlerei - Festnahme von sechs Tatverdächtigen

Im Zuge umfangreiche Ermittlungen wegen Bandendiebstahls und Hehlerei, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Herrenberg seit Mai dieses Jahres führte, konnten vergangenen Donnerstag (30. Juli) insgesamt sechs Tatverdächtige festgenommen werden.

Das Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, nachdem in der Nacht vom 04. auf den 05. Mai vom Gelände eines Logistikunternehmens in Herrenberg-Gültstein Computerteile und Zubehör in sechsstelligem Wert entwendet worden waren. Ein erster Tatverdacht richtete sich gegen einen 31-jährigen Mitarbeiter des zuständigen Werkschutzunternehmens sowie gegen einen 40 Jahre alten Lagermitarbeiter der betroffenen Firma. Weitere umfassende, polizeiliche Aufklärungsarbeit lenkte einen weiteren Verdacht auf einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Rottweil. Dieser mietete Ende Juli einen Transporter an, der in der Folgezeit polizeilich überwacht wurde. Als der tatverdächtige 39-Jährige zusammen mit drei 21, 22 und 28 Jahre alten Männern in Albstadt-Tailfingen verdächtige Kartons in eine Lagerhalle umluden, wurden sie durch Polizeibeamte des Mobilen Einsatzkommandos Stuttgart vorläufig festgenommen. Die Kartons, in denen sich vermeintliches Diebesgut befand, wurde samt dem Transportfahrzeug beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf erfolgten auch die vorläufigen Festnahmen des 31-jährigen Mitarbeiters des Werkschutzes sowie des 40-jährigen Lagermitarbeiters. Bei Durchsuchungsmaßnahmen in Geschäftsräumen in Tübingen entdeckten Polizisten eine größere Menge Computerzubehör, der vermutlich ebenfalls aus dem Diebstahl Anfang Mai stammt. Auch diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Sie mussten mit einem LKW abtransportiert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden vier der sechs Tatverdächtigen am Freitag (31. Juli) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen sie erließ. Die Haftbefehle gegen den 39-jährigen, türkischen Staatsangehörigen, den 28 Jahre alten Deutschen sowie den aus Kroatien stammenden 40-Jährigen wurden in Vollzug gesetzt. Sie kamen anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Der Haftbefehl gegen den 31 Jahre alten, aus Sri Lanka stammenden Mann, der umfangreiche Angaben zur Tat machte, wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Er kam auf freien Fuß. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer waren bereits zuvor schon wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

