Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb nur weniger Minuten kam es am Dienstag in der Straße "Dorfplatz" in Murr zu einer Unfallflucht. Ein VW stand dort zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken den VW im hinteren Bereich. Anstatt sich um den hinterlassenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch kurzerhand fort. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144/82306-0, sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten.

