Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wartehäuschen beschädigt, Diebstahl von Auspuffanlage, Frontscheibe beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Wartehäuschen beschädigt

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 09.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Arthur-Gruber-Straße im Sindelfinger Osten ihr Unwesen. Die Unbekannten zertrümmerten die Seitenwand des Wartehäuschens der Bushaltestelle "Pflegeheim". Die Scheibe brach vollständig aus der Fassung und zersplitterte in eine Vielzahl kleinster Scherben. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen; Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Diebstahl von Auspuffanlage samt Katalysator

Ein dreister Dieb entwendete am Sonntag im Bereich Sindelfingen innerhalb von eineinhalb Stunden die komplette Auspuffanlage eines VW samt Katalysator, Schalldämper und Endrohr. Das Fahrzeug stand von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr auf einem Parkplatz entlang der Kreisstraße 1055 unweit der "Hinterlinger Seen". Der bislang unbekannte Täter nutzte zur Tatausführung wahrscheinlich einen Trennschleifer. Der Wert der Auspuffanlage beträgt etwa 2.700 Euro. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu wenden.

Sindelfingen: Frontscheibe an Pkw beschädigt

Zwischen Montag 13.00 Uhr und Dienstag 11.30 Uhr wurde im Hofstättenweg in Sindelfingen die Frontscheibe eines dort abgestellten VW Passat beschädigt. Möglicherweise wurde die Beschädigung durch einen Ball verursacht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

