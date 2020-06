Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020620-429: Einbrecher genügten zehn Minuten

Waldbröl (ots)

Durch eine auf Kipp stehende Glastür gelangten Unbekannte am Pfingstmontag (1. Juni) in eine Wohnung im Aspenweg in Hermesdorf.

Für gerade einmal zehn Minuten hatte der 52-jährige Bewohner um 16:10 Uhr seine Wohnung verlassen. Die Zeit reichte Einbrechern jedoch aus. Sie öffneten die auf Kipp stehende Terrassentür und betraten die Wohnung. Dort stahlen sie ein Mobiltelefon sowie Bargeld.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

