Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zwei Quads gestohlen - wer hat Beobachtungen gemacht?

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 28.01.2020, wurden in Klettgau-Erzingen von dem Firmengelände eines Händlers zwei gesicherte Quads gestohlen. Die größeren Quads sind vom Hersteller Access Shade, Typ Xtreme 850 und Xtreme 650. Der Verkaufspreis liegt bei 15000 Euro. Da die Quads nicht betriebsbereit waren, müssen zum Abtransport ein oder zwei größere Fahrzeuge Verwendung gefunden haben. Außerdem kann eine Person alleine die rund 400 kg schweren Maschinen nicht bewegen, weshalb entweder technische Hilfsmittel zum Einsatz kamen oder mehrere Täter am Werke waren. Wer von Montagabend bis Dienstagmorgen entlang der Hauptstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte mit dem Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) in Verbindung setzen.

